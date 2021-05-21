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Dolar fiyatlarında son durum

21.05.2021 - 10:12
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Mayıs döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.36 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 8.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3662 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3964 TL seviyesini görürken; kur saat 10.05 itibarıyla 8.3841 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.2596 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8933 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 89.78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2231 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.29 seviyesinde bulunuyor.


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