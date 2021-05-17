dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.12 TL seviyelerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2.5 gün Türkiye piyasaları kapalı olurken, dolar fiyatları Asya piyasalarında gördüğü işlemlerde haftayı 8.45 TL seviyesinden tamamladı. Dolar, yeni haftaya 8.38 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 8.3102 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4544 TL seviyesini görürken; kur saat 10.43 itibarıyla 8.3305 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2730 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1234 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7541 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 90.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2135 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.94 seviyesinde bulunuyor.

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