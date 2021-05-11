Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,30 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,10 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde 8,2810'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,3025'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, Euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 10,1085'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 11,7630'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,2 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2143'ten alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6220 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda, cuma açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile oluşan iyimserliğin, verinin geçici olduğuna ilişkin açıklamalar ve artan enflasyon beklentileri ile uzun soluklu olamadığını söyledi.

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Yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörmüştü.

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