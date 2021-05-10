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Dolar fiyatlarında son durum

10.05.2021 - 10:53
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,27 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,04 TL seviyesinde hareket ediyor.

Cuma günü dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,2386'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 8,2660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, Euro/TL yüzde 0,14 yükselişle 10,0490'dan, sterlin/TL yüzde 0,69 değer kazancıyla 11,6250'den satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 azalışla 90,2 seviyesine inmesinin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,15
azalışla 1,2146 seviyelerinde hareket ediyor.

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Analistler, piyasalarda, geçen hafta açıklanan verilerin genel olarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği desteklemesine karşın, cuma günü ABD'de yayımlanan istihdam raporundaki verilerin tahminlerin altında kalması ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin değer kaybettiğini belirtti.

Bu hafta ABD'nin veri takviminde, çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretiminin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Hazinesi'nin, bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceğini ifade etti.


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