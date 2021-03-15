Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.59 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 7.56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.5348 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6214 TL seviyesini görürken; kur saat 10.03 itibarıyla 7.5971 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0948 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0708 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.5790 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında düşüşle 91.79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1936 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.38 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlatan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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