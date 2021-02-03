Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 3 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları, şu dakikalarda 7.15 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 8.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün 7.0912 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyeyi görürken, yeni güne 7.18 TL seviyesinden başladı. Dolar bugün içerisinde en düşük 7.1238 TL seviyesini, en yüksek ise 7.2044 TL seviyesini görürken; saat 17.00 itibarıyla 7.1595 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.5825 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6102 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7796 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 91.21 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2019 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

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