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Dolar fiyatlarında son durum

29.01.2021 - 10:45
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 29 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.35 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3341 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3849 TL seviyesini görürken; saat 10.36 itibarıyla 7.3756 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9002 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9283 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1081 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.29 oranında yükselişle 90.72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2104 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.73 seviyesinde bulunuyor.


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