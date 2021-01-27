Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.35 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3418 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3863 TL seviyesini görürken; saat 10.11 itibarıyla 7.3716 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9851 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9689 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1377 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 90.20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2159 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.66 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler