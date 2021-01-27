‹ Önceki Haber Piyasaların bir gözü Fed'de! Bu gelişmeler takip edilecek Piyasaların bir gözü Fed'de! Bu gelişmeler takip edilecek Sonraki Haber › Altın fiyatlarında 2 kritik seviye! Altın fiyatlarında 2 kritik seviye!

Dolar fiyatlarında son durum

27.01.2021 - 10:21
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.35 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3418 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3863 TL seviyesini görürken; saat 10.11 itibarıyla 7.3716 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9851 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9689 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1377 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 90.20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2159 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.66 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.532 Değişim: -0,26% Hacim : 10.056 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 1.530 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3666 Değişim: 0,31%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9526 Değişim: 0,16%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,68 Değişim: 0,13%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.