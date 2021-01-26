Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3998 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4351 TL seviyesini görürken; saat 09.11 itibarıyla 7.4225 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0211 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0036 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1219 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 90.46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2127 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.67 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkelerin getirdiği kısıtlamalara ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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