Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.94 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.37 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3521 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3741 TL seviyesini görürken; saat 09.21 itibarıyla 7.3697 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9346 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9488 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0808 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 90.34 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2138 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.74 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler