Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.32 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.04 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3223 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3925 TL seviyesini görürken; saat 13.11 itibarıyla 7.3287 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 9.0394 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0459 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0108 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 89.28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2336 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.93 seviyesinde bulunuyor.

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