Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, 2020 yılını 7.43 TL seviyesinden tamamlarken, yeni yılın ilk işlem gününe 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3404 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4426 TL seviyesini görürken; saat 15.16 itibarıyla 7.3701 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 9.0005 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1380 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0665 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, yüzde 0.44 oranında düşüşle 89.54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2295 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.10 seviyesinde bulunuyor.

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