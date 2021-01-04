‹ Önceki Haber Spor endeksi yüzde 90'ın üzerinde kazandırdı Spor endeksi yüzde 90'ın üzerinde kazandırdı Sonraki Haber › 2020 yılı enflasyonu açıklandı 2020 yılı enflasyonu açıklandı

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Ocak dolar fiyatları

04.01.2021 - 09:52 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, 2020 yılını 7.43 TL seviyesinden tamamlarken, yeni yılın ilk işlem gününe 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3404 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4426 TL seviyesini görürken; saat 15.16 itibarıyla 7.3701 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 9.0005 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1380 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0665 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, yüzde 0.44 oranında düşüşle 89.54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2295 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.10 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.500 Değişim: 1,56% Hacim : 19.996 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 1.479 04.01.2021 Yüksek 1.500
Açılış: 1.482
7,3696 Değişim: -0,81%
Düşük 7,3404 04.01.2021 Yüksek 7,4426
Açılış: 7,4299
9,0574 Değişim: -0,19%
Düşük 9,0005 04.01.2021 Yüksek 9,1380
Açılış: 9,0747
457,96 Değişim: 1,10%
Düşük 452,05 04.01.2021 Yüksek 459,61
Açılış: 452,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.