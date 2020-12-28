Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.15 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.58 TL seviyesinden tamamlarken; yılın son haftasına 7.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4724 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5873 TL seviyesini görürken; saat 12.43 itibarıyla 7.4747 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2684 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1525 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1293 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.33 oranında düşüşle 90.03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2241 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

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