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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Aralık dolar fiyatları

24.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.63 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6240 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6551 TL seviyesini görürken; saat 09.05 itibarıyla 7.6447 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3489 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3361 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3768 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, yüzde 0.22 oranında düşüşle 90.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2204 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.


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