Dolar fiyatları? Euro fiyatları? Sterlin, Dolar yorum, 21 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.68 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.62 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 7.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6381 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7362 TL seviyesini görürken; saat 15.38 itibarıyla 7.6831 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4270 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3581 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2063 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.68 oranında yükselişle 90.63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2181 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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