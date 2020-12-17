Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Dolar yorum, 17 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.81 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.77 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7573 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8063 TL seviyesini görürken; saat 10.08 itibarıyla 7.7783 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5563 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5266 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5654 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.51 oranında düşüşle 89.98 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2234 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

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