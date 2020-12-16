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Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Dolar yorum, 16 Aralık dolar fiyatları

16.12.2020 - 09:28 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Dolar yorum, 16 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.51 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7602 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8453 TL seviyesini görürken; saat 12.53 itibarıyla 7.7947 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5424 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5113 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5271 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.29 oranında düşüşle 90.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2205 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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