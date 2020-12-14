Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.83 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.86 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8243 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9369 TL seviyesini görürken; saat 15.15 itibarıyla 7.8630 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.6478 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5626 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5611 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.49 oranında düşüşle 90.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2155 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde, sanayi üretim endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldiğini belirterek, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunum ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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