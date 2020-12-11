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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Aralık dolar fiyatları

11.12.2020 - 11:20
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Aralık dolar fiyatları

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,9230 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8195, en yüksek 7,9251 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,8910'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,9230'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5artışla 9,6450'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 10,5670'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 90,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2158'den alıcı buluyor. Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti.

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ECB Başkanı Christine Lagarde da gerçekleştirdiği basın toplantısında ekonominin aşı beklentilerine rağmen baskı altında olduğunu belirterek, "Salgın, hem genel halk sağlığı, hem de Avro Bölgesi ekonomisi ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Kurtarma Paketi gecikme olmadan operasyonel hale gelmeli." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığının ekimde 273 milyon dolar, 12 aylık açığın ise 33 milyar 795 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.


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