2 Eylül 2021 dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, doların dünyada yaşadığı değer kaybı ve dün rekor seviyede gelen ikinci çeyrek büyüme verilerinin etkisi ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru, güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda 8,26 TL seviyelerinden işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,81 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar fiyatları, dolar endeksinde yaşanan değer kaybı ve Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21,7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından düşüşünü sürdürürken; 8,2566 TL ile 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar kuru, güne düşüşle başlamasının ardından; saat 15.09 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,22 oranında azalışla 8,2677'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,11 düşüşle 9,8193'tan, sterlin/TL yüzde 0,9 oranında yükselişle 11,4253'ten alıcı buluyor.

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Dolar endeksi, dün 92,378 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün dar bantta yatay seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise dün 1,1859 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1854 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi.

ABD, istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret eden analistler, bu kapsamda yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

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