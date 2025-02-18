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GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 18 ŞUBAT || Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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#Döviz Fiyatları 18 Ocak#Dolar#Euro
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 15:53

Dolar, Euro, Sterlin döviz kuru fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortaklarının gelecek dönemdeki olası senaryolara ilişkin hazırlıkları, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün pozitif seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 36,2430'dan tamamladı. Peki Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Şubat 2025 güncel döviz kuru fiyatları...