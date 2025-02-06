Vişne Madencilik (VSNMD) halka arz sonuçları açıklandı! Vişne Madencilik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

VİŞNE MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz edilen payların toplam büyüklüğü 898.560.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda en büyük pay, %59,47 oranıyla yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar %23,31, grup çalışanları %0,32, yurt içi kurumsal yatırımcılar %12,27, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise %4,63 oranında tahsisat aldı.