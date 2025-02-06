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Vişne Madencilik (VSNMD) halka arz sonuçları açıklandı! Vişne Madencilik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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#Vişne Madencilik#Vişne Madencilik Halka Arz Sonuçları#Vişne Madencilik Kaç Lot Verir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:49

Vişne Madencilik halka arz sonuçları açıklandı. Vişne Madencilik kaç lot verdi? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. 3 gün boyunca talep toplayan Vişne Madencilik halka arzında en büyük pay, %59,47 oranıyla yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar %23,31, grup çalışanları %0,32, yurt içi kurumsal yatırımcılar %12,27, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise %4,63 oranında tahsisat aldı. Peki, Vişne Madencilik borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi?