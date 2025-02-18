TUPRS temettü ödeme tarihleri duyuruldu! TÜPRAŞ temettü ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak, hisse başı kaç TL verilecek?

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ 2024 NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

Tüpraş bilançosunu duyururken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceğini açıkladı. Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.

Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. 6,30 TL'lik ikinci taksit ise 30 Eylül'de verilecek.

Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.