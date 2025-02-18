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TUPRS temettü ödeme tarihleri duyuruldu! TÜPRAŞ temettü ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak, hisse başı kaç TL verilecek?

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#TUPRS Temettü#TÜPRAŞ Temettü Ödemesi 2025#TUPRS Temettü Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:52

TUPRS temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu! Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2024 yılı kârından pay almaya hazırlanıyor. Bilançosunu açıklayan enerji devi Tüpraş 2025 yılı için temettü tarihlerini de açıkladı. Tüpraş toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünerek yatırımcılara verilecek. Tüpraş son 5 yılda 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirmişti. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi 2025 ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer, ne kadar yatacak? İşte temettü ödemesi ile ilgili merak edilen detaylar...