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Seranit Granit halka arz sonuçları belli oldu! Seranit Granit halka arzk kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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#Seranit Granit Halka Arz Sonuçları#Seranit Granit Kaç Lot Verdi#Seranit Granit Borsa İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 21:30

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Seranit Granit halka arz sonuçları açıklandı. Seranit Granit halka arz kaç lot verdi? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Seranit’in halka arz büyüklüğü 1,356 milyar TL olarak gerçekleşirken, dağıtıma toplam 153.055 yatırımcı katıldı. Halka arz edilen 113 milyon TL nominal değerli pay, üç farklı yatırımcı grubuna tahsis edildi. Peki, Seranit Granit halka arz bireysele kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?