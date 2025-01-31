Seranit Granit halka arz sonuçları belli oldu! Seranit Granit halka arzk kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

SERANİT GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz süreci 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda toplam 113 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara dağıtıldı. Başlangıçta 21,45 milyon TL’lik payın ortak satışı yoluyla, 128,6 milyon TL’lik payın ise sermaye artırımıyla halka arz edilmesi planlanmıştı. Ancak sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi öngörülen 15,6 milyon TL’lik payın satışı iptal edilerek, dağıtıma konu pay miktarı 113 milyon TL olarak belirlendi.