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Kalyon Güneş (KLYPV) halka arz sonuçları || Kalyon Güneş halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:07

Kalyon Güneş halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirket geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca talep topladı. Halka arz kapsamında şirketin mevcut sermayesi 375,3 milyon TL’den 411,44 milyon TL’ye çıkarılacak ve 36,14 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Peki, Kalyon Güneş halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?