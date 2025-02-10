Kalyon Güneş (KLYPV) halka arz sonuçları || Kalyon Güneş halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arz tarihi 5-6-7 Şubat olarak belirlendi. Halka arz kapsamında şirketin mevcut sermayesi 375,3 milyon TL’den 411,44 milyon TL’ye çıkarılacak ve 36,14 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak belirlendi. Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka açıklık oranı 11,26%. Toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak.

Şirektin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.