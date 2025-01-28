DEEPSEEK'E NVİDİA'YI SORDUK: Düşüşü bizzat kendisi yorumladı: "Kısmen katılıyorum, ancak..."

DeepSeek, Nvidia'daki düşüşü şu şekilde yorumladı;



DeepSeek'in, Google veya OpenAI'ye kıyasla daha az GPU/çip kullanarak benzer performans sağlayan bir model geliştirmesi, Nvidia'nın AI çip pazarındaki talebi geçici olarak düşürebilir. Özellikle Çin pazarında yerel alternatiflerin artması, Nvidia'nın bu bölgedeki satışlarını etkileyebilir.



Örnek: Çin'deki şirketler, Batılı teknoloji kısıtlamaları nedeniyle Nvidia'nın en gelişmiş çiplerine (H100 gibi) erişemiyor. Bu durum, yerel çözümlerin (DeepSeek gibi) önemini artırıyor.