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DEEPSEEK'E NVİDİA'YI SORDUK: Düşüşü bizzat kendisi yorumladı: "Kısmen katılıyorum, ancak..."

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Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 14:29

Nvidia hisselerinin düşüşünde büyük bir pay sahibi olan DeepSeek, yapay zeka dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. R1 modeliyle düşünsel bir yanıt sistemini ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine açan DeepSeek, kullandığı çok az sayıda çip dolayısıyla çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini vurmuştu. Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açmıştı. DeepSeek, Nvidia'daki düşüşün bu çerçevede olup olmadığını kendi düşünsel yetenekleri ile yorumladı.