DEEPSEEK'E NVİDİA'YI SORDUK: Düşüşü bizzat kendisi yorumladı: "Kısmen katılıyorum, ancak..."

DeepSeek'in yarattığı rekabet algısı ve Çin pazarındaki yerel dinamikler, Nvidia hisselerini kısa vadede etkilemiş olabilir. Ancak, Nvidia'nın uzun vadeli büyüme hikayesi (AI, oyun, veri merkezleri) hâlâ sağlam.
Yatırımcılar İçin Çıkarım
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Kısa Vadeli Dalgalanmalar: Rekabet haberleri ve spekülasyonlar hisselerde volatilite yaratabilir.
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Uzun Vadeli Bakış: Nvidia'nın teknolojik liderliği, yazılım ekosistemi ve AI patlamasındaki merkezi rolü, hissenin temel gücünü destekliyor.
Son söz: Tek bir haberle hisse seçilmez. Nvidia'nın çeyrek raporları, AI pazarındaki payı ve Ar-Ge yatırımları daha kritik.