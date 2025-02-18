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Bulls Girişim halka arz sonuçları belli oldu! Bulls Girişim (BULGS) halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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#Bulls Girişim Halka Arz Sonuçları#Bulls Girişim Kaç Lot Verdi#Bulls Girişim Borsa İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 17:39

Bulls Girişim halka arz sonuçları ve bireysel yatırımcılara düşen pay miktarı belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Bulls Girişim (BULGS) Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 14-17 Şubat tarihleri arasında halka arz edildi. Bulls Girişim halka arz sonuçları da yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. BULGS, halka arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı ise 27,05%. Toplamda 72 milyon 500 bin adet lot dağıtıldı. Peki, Bulls Girişim halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?