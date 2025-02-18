Bulls Girişim halka arz sonuçları belli oldu! Bulls Girişim (BULGS) halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BULLS GİRİŞİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında talep topladı. Bulls Girişim 12,18 TL fiyatıyla halka arz edildi. Halka arzın toplam büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 27,05 oldu.

Halka arz işleminde; 68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 207 milyon 43 bin 240 TL tutarında nominal talep geldi.