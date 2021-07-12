Dolarda trend dönüyor mu?

28 Haziran ile başlayan haftada 8.6415 - 8.7679 TL bandında hareket ederken, 5 Temmuz günü ile başlayan haftada 8.6270 - 8,7330 TL bandında işlem gördü. Bu hareketlerde Euro/dolar paritesinin etkisi de olduğundan DolarTL kuru adeta çakılı kaldı.

Teknik verilere göre; PSAR ve MACD gibi önemli trend indikatörleri aşağı yönlü bir hareketin olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu veriler, makroekonomik verilerle de desteklenmektedir. Örneğin yıllık olarak miktar bazında ihracatta yüzde 50’lere varan artış bu ihtimali desteklemektedir.

Teknik verilere göre; önümüzdeki dönemde doların 8,50 TL seviyelerine kadar gevşeme ihtimalinin arttığı görülmektedir. Şimdilik sinyaller bu görüntüyü vermektedir. Ancak yeni bir gelişme olur da dolarda yükseliş görürsek ve bu yükseliş 8.81 TL seviyelerine kadar sürerse, o zaman aşağı yönlü sinyal veren grafiklerde bozulma olacaktır.

Bu vesile ile tüm okurlarımızın Kurban Bayramını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyoruz.

Saygılarımızla,

Hikmet Baydar

3. Göz Danışmanlık

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