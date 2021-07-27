Dolarda teknik görünüm

Yazıdan tam 4 gün sonra yani 16 Temmuz günü dolar 8,50 TL seviyesini test ederek 8.4868 TL seviyesine kadar gevşemiştir. Turizm kaynaklı döviz girişlerinin olduğu bir dönemde teknik açıdan beklediğimiz hareket gerçekleşmiş oldu.

Şimdi grafiklerde ne gibi değişiklikler olmuş ve bize yeni ne gibi sinyaller veriyor ona bakalım. 26 Temmuz günü itibariyle önemli bazı trend göstergeleri yönü yukarı çevirmiş durumda. Bunda gün içerisinde 8.62 TL seviyelerini zorlamasının etkisi büyük. Önümüzdeki 1-2 hafta kadar süre içerisinde 8,50 TL seviyesi tekrar aşağı denenmediği sürece bir miktar yükseliş eğilimli olabilir. Bu yükseliş 8,62 TL seviyesini aşmayı başardığı takdirde 8.7480 TL seviyelerine kadar sürebilir. Güçlü destek ise 8.4970 TL seviyelerindedir.

Özellikle 8.64 TL seviyesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu seviye son derece önemli bir direnç bölgesi olup, dolara satış gelme ihtimali yüksek olan bölgedir. Eğer kırılırsa o zaman 8.74 TL seviyesinin üzerini görme ihtimali çok artar.

Yurt dışında enflasyonist eğilimlerin artması nedeniyle, faiz artırımlarının tartışılması kısa vadede doların kuvvetlenmesine sebep olmakla birlikte, uzun vadede doların aleyhinedir.

O yüzden swap, option forward ve futures hesaplamalarında kullanılan faiz farklılığı önem arz etmektedir. Makas daralırsa o zaman TL değerlenebilir. Makasın daralabilmesi için ülke risk primini düşürücü gelişmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Afganistan’da Türkiye’ye ihtiyaç duyulan şu günlerde risk priminin aleyhte gelişeceğini düşünmüyoruz.

Dövizdeki dalgalanmalar şimdilik yatay seyirde gerçekleşmekte olup, bir trend hareketi değildir. Büyük trend değişiklikleri için doların 8,30-8,80 TL bandının dışına çıkması gerekmektedir.

Şimdilik teknik verilere göre 2 hafta için hedef 8.7480 TL seviyeleri gibi görünmektedir. Tabi ki kurun seviyesini etkileyebilecek yeni gelişmeler olmazsa.

Saygılarımla,

Hikmet Baydar

3. Göz Danışmanlık

www.3-goz.com