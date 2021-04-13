Kriptolar Nisanda Beklentiyi mi Fiyatlayacak?

Geçtiğimiz yıldan beri yükseliş trendinde fiyatlanan kripto paraların özelinde olumlu gelişmeler ve kurumsal alımlar bu ivmeyi tetikleyen faktörler arasında görüldü. Arkasına kurumsal rüzgarı alan kripto para piyasasının toplam hacmi ise 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Yeni rekorlara doğru koşan kripto paralarda zincir verilerine bakıldığında 11 Nisan 2021 günü borsalardan yüklü miktarda Bitcoin’in çekildiği görüldü. Yanı sıra, karda olan Ethereum adres sayısı ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Litecoin’in ise “LITE” koduyla İsviçre’de ETP’sinin piyasaya sürülmesi Litecoin yatırımcıları tarafından heyecanla karşılandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan bu haberin ardından trend desteğine kadar çekilen kripto para biriminde yeniden toparlanma görüldü. Piyasadaki genel algının pozitif olmasıyla birleşince LTCUSD paritesi ilk anda %10’un üzerinde artış kaydetti. Cardano, Bittrorent ve Tron kanadından ardı sıra pozitif gelişmeler ve ileriki vadede fiyatlamayı pozitif etkileyebilecek atılımlar geldi. Tüm bu gelişmelerin ışığında GrayScale Bitcoin alımları yapmayı sürdürdü. Kurumsal yatırımcıların ağırlıklı olarak işlem yaptığı GrayScale 1 milyar dolarlık alımıyla yeni haftanın başlangıcında göz doldurdu. 12 Nisan’da görülen Ripple davası öncesinde ise XRP ivmesiyle ve dominance oranının yüzde 3’ün üzerine ulaşmasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Nisan 2021, Kripto Paralar için Oldukça Hareketli Geçebilir!

Nisan 2021’in ise kripto para piyasası açısından hareketli geçeceği düşünülüyor. Özellikle Ripple kanadında takip edilmesi gereken iki tarih öne çıkıyor; 19 ve 22 Nisan… 19 Nisan’da XRP yatırımcılarının davaya müdahil olma süreci tartışılacak. 22 Nisan’da ise SEC, iddialarını mahkemeye sunacak. XRP yatırımcısı ise süreçten çıkabilecek pozitif gelişmelerin ayak izlerini sürüyor. Yaşanacak olan gelişmelerin ise fiyatlama üzerindeki etkisi büyük olarak görülüyor. Öyle ki geçtiğimiz haftadan bu yana XRP, yaklaşık olarak yüzde 165 oranında yükseliş kaydetti. Eğer davayla ilgili pozitif bir gelişme ya da uzlaşma olursa bu oranın artış göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, 14 Nisan’da Coinbase’in halka arzı gerçekleşecek. Daha önce ertelenen halka arz öncesinde kripto para piyasasında volatilitenin yüksek olması bekleniyor. Coinbase’in adı ise “ilk halka arzı gerçekleşen kripto para borsası” olarak tarihe not düşülüyor. Belirtilen tarih süresince yatırımcının olası bir oynaklığa karşı dikkat etmesinde yarar görülüyor.

Ethereum’un uzun süredir beklenen 2.0 Güncellemesi’ne dair atılımlar ise devam ediyor. 15 Nisan’da Ethereum Berlin Hard Fork’u gerçekleşecek. Bu hard forkla birlikte bir sizi optimizasyon güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Gas maliyetleri, ölçeklendirilebilirlik ve iyileştirmelerin bu yükseltmeyle birlikte gelmesi olası gözüküyor. Yaklaşan Berlin’le birlikte Ethereum fiyatında da volatilitenin artması düşünülebilir. Her ihtimale karşı ETH yatırımcısının süreci takip etmesi gerektiği düşüncesi hakim.

Piyasadaki genel havaya bakılacak olunursa trend görünümünde bozulma yaşanmadığı görülüyor. Özellikle BTC vadeli işlem piyasası aralık ayı verileri incelendiğinde vadesi gelen sözleşmelerin 65.000 doları işaret ettiği biliniyor. Altcoin piyasasındaki canlılığın etkisiyle Bitcoin fiyatı biraz baskılanmış olsa da özellikle 61.800 direncinin kırılmasıyla Bitcoin kanadında da yukarı yönlü atakların meydana gelebileceği düşünülüyor. Gelişmeler ışığında ise yatırımı yapılacak olan kripto para birimlerinde destek ve dirençlerin kademeli olarak takip edilmesinde yarar bulunuyor.