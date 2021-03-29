Kripto Dünyasında Öne Çıkanlar - ADA DOT ETH Analizi

Haftaya yükselişle başlayan kripto para birimlerinin dominance oranları ise altcoinlerin hala primli ilerlediğiniz gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum dominance seviyeleri gerilemeye devam ederken buradan çıkan fonlar hacmen zayıf kripto para birimlerine geçmeye devam ediyor. Öyle ki fonların büyük bölümünün girdiği bu coinlerin toplam piyasa payı Ethereum’un dominance oranını geçmiş durumda. Ethereum ise yüzde 11 civarında kalıcılıcık sağlamaya çalışıyor. Market kapitalizasyonuna bakıldığında hacmin 1 trilyon 760 milyar dolar olduğu; bu payın ise 686 milyar dolarının altcoinlere ait olduğu görülüyor. Genel seyir incelendiğinde özellikle 4 saatlik grafikte toparlanma izlerinin geldiği, özellikle hareketli ortalamalar (9-20-50) bölgesinden pozitif reaksiyonların alındığı görülüyor. Bu noktada, altcoinler arasında Polkadot (DOT)’un Chiliz (CHZ) ve Cardano (ADA)’ya nazaran daha güçlü bir performans gösterdiğini söylemek mümkün.

Haftanın öne çıkan haberlerine bakıldığında NFT’lerin, Bitcoin madenciliğinin ve blockchain tabanlı projelerin fazlasıyla konuşulduğu görülüyor. Özellikle New York Times’dan gelen NFT haberi gelecekte bu benzersiz tokenların hangi sınırları zorlayabileceğini gösteriyor. Oluşturulan köşe yazısının 350 ETH karşılığında satılması, fikri hakların da bir zaman sonra bu alanda şifrelenebileceğini gösteriyor. Bir diğer açıdan, son zamanlarda kripto paralarda kırılan rekorlar, özellikle Bitcoin’de yaşanan fiyat hareketleri madencilik aramalarında artışa neden olurken, madencilik yapmak için de farklı yöntemlerin geliştirilmesine sebep oldu. Burada ise öne çıkan en dikkat çekici haber GameBoy ile madencilik yapılması için kurulan teçhizattı. İnternet ortamı dışında yapılabilecek madenciliğin sınırları zorlanırken kullanıcı dostu çözümler aranmaya devam ediyor. Diğer yandan günün en çok konuşulan blockchain projesi ise aşı pasaportu olarak karşımıza çıkıyor. New York valisi, blockchain tabanlı aşı pasaportlarının çıkartılacağını ve bu karnelere telefon ve QR kodu aracılığıyla ulaşmanın mümkün olacağını duyurdu. Pasaportlar test sonuçlarını da gösterecek ve daha kontrollü bir şekilde ilerlemeyi sağlayacak. Uygulamanın ise yıl içerisinde blockchaine ayrılan fonda rekor kıran firma IBM tarafından geliştirilmesi dikkat çekti.

Hafta başında kripto paralardaki teknik görünüme bakıldığında piyasanın alıcılı ilerlediği görülüyor. ETH, ADA ve DOT ise kullanıcının dikkatinin yoğunlaştığı coinler arasında yer alıyor.

DOT/USD

28 desteğinde güçlü alışlarla karşılaşan DOT, 4 saatlik grafikteki düşüş trendini kırarak 34 direncine yöneldi. Alış hacimleri henüz yeterli düzeye ulaşmasa da büyük oranda kayıplarını telafi etmeye ön ayak olabilecek reaksiyonlar görüldü. Eğer 34 direnci kırılabilirse kripto para biriminde 36, 38 ve 41 dirençleri takip edilebilir. Bu noktada, 41 direnci, daha önce test ederek satış aldığı alan olması açısından önem taşıyor. Aşağıda ise 28 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Bu durumda 33, 31 ve 28 destekleri sırasıyla izlenebilir. 28 seviyesi daha önce alımların geldiği güçlü bir destek bölgesi, ancak olası bir sarkmada 25 desteği takip edilebilir.

ADA/USD

Yukarı yönlü oluşturduğu trend desteğinin altına sarkarak yatırımcısını bir miktar korkutan Cardano (ADA), 1.23 direncini zorluyor. Ayı tuzağından çıkış yapan kripto para birimi 9 MA ekseninden hacimli bir şekilde ayrışabilirse 1.30 ve 1.39 dirençleri takip edilebilir. Yukarıda 1.46 seviyesine kadar paya sahip olan kripto para birimi 1.46-1.49 bandını yukarı yönlü kırabilirse 1.60 seviyelerine kadar ivme yakalanabilir.

Gelişebilecek satış baskısında ise 1.13 desteğinin yakından takip edilmesinde yarar görülüyor.1.13 desteğinin kırılması satışların bir miktar derinleşmesine neden olabilir. Böylelikle 1.08, 1.04 ve 1 / 0.97 destekleri izlenebilir.

ETH/USD

1582 desteğini test etmesinin ardından ivme kazanan ETHUSD 1.750 direnciyle olan mücadelesini sürdürüyor. Günlük grafikte kararsızlık evresine yakın olan Ethereum yatırımcıları 9 MA üzerindeki fiyatlamayı muhafaza edebilirse 1.800 direncine kadar ivme görülebilir ve aşırı alım bölgesindeki ilerleme isteği devam edebilir. Bu durumda, 1.875 ve 2.030 dirençleri izlenebilir. Özellikle Ethereum tabanlı DeFi projelerinin büyümesi ve burada kilitli tutulan ETH’lerin gün geçtikçe artması pozitif reaksiyonları destekliyor.

Günlük grafikteki fincan-kulp formasyonundan henüz kopmayan kripto para biriminde hacimli alışlar gelmesi hedef fiyatlamayı tetikleyebilir. Özellikle 2.030 direncinden onay alması ETHUSD için 2.230 ve 2.330 dirençlerini gündeme getirebilir. Aşağıda ise 1.582 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Belirtilen desteğin üzerinde tutunduğu müddetçe alımlar desteklenebilir.