Bitcoin’de Yeni Rekor Gelir mi?

15.03.2021
Helin ÇELİK
Mart 2020’de finansal piyasalarda yaşanan çöküşle birlikte 3 bin seviyesini test eden Bitcoin dolar, geçtiğimiz 1 yıllık süre boyunca yukarı yönlü trend içerisinde fiyatlandı ve Aralık 2020’de 20 bin psikolojik direncini kırmasının ardından periyodik olarak rekor tazeledi. Ana trend yukarı olsa da zaman zaman sert düzeltmeler yaşanan kripto para biriminde yeni bir rekorun daha gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Yakın zamanda tahvil faizlerinde yaşanan artışın etkisiyle 43 bin desteğini dip yapmasının ardından oluşturduğu yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlanan kripto para birimi, geçtiğimiz hafta sonu 61 bin 800 direncini test etmesiyle yeni bir rekora daha imza attı.  Fiyat artışıyla birlikte, Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa büyüklüğü 1 trilyon doları geçen Bitcoin, 61 bin 800 direncinden aldığı redle birlikte yeni haftaya satıcılı başladı. Meydana gelen satış baskısıyla kanal desteğini test eden kripto para birimi, destekten aldığı tepki alımlarıyla, bölgedeki hakimiyetini sürdürmeye çalışıyor.

Temel dinamiğine bakıldığında, ABD tarihinin 1,9 trilyon dolarlık en geniş teşvik paketinin hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden geçmesi kripto para piyasasını canlandıran etkendi. Parasal genişlemeyle birlikte finansal piyasalara dağılması beklenen teşvikin, kripto para piyasasına da yansıması olabileceği düşüncesi piyasada pozitif fiyatlandı. Bu bağlamda, asıl etkinin ise teşvikin dağıtılmaya başlanmasının ardından gelmesi bekleniyor. Yaşanan düzeltmeler ise profesyonel Bitcoin yatırımcısı tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Verilere göre, elinde 1 ve 2 yıldır Bitcoin bulunduran yatırımcı satış yapıyor. Böylelikle, 10 ve daha fazla Bitcoin bulunduran cüzdan sayısı halihazırda 2 yılın en düşük seviyesinde ilerliyor. Ancak, 3 yıl ve daha fazla zamandır Bitcoin tutan yatırımcı satış konusunda herhangi bir aksiyon almıyor. Bu yatırımcıların daha önce Bitcoin rallisi görmesine rağmen henüz satışa kalkışmaması ise, hedef fiyatlarının daha yukarılarda olduğunu gösteriyor olabilir.  Harcanmamış işlem çıktısı ise rekor seviyelerde ilerliyor. Bu da Bitcoin’in ileri derecede büyüdüğünü, daha az coin kullanıldığını ve daha değerli hale geldiğini gösteriyor.

İncelenen zincir verileri ve piyasanın genel durumu Bitcoin doların pozitif yönde hareket etme isteği olduğunu gösteriyor. Özellikle 4 saatlik grafikte yukarı yönlü oluşturduğu kanal desteğinden gelen alımlar reaksiyonu destekleyici olabilir. Bu durumda, yeniden kanal direncine yönelmesi yeni rekorları da beraberinde getirebilir.

Halihazırda kanal desteğine denk gelen 54 bin 100 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması ise, satış baskısını derinleştirebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Kritik desteğin kırılması halinde 49.330-46.780-45.000 dolar desteklerinin kademeli olarak izlenebileceği düşünülüyor. Long pozisyonlardaki hacmin artması, piyasadaki olumlu havanın devam etmesi ve aşırı satım bölgesinden çıkılması halinde ise, 57.500-59.270-61.800 dolar ve 66.600 dolar dirençleri göz önünde bulundurulabilir.

TümüHelin ÇELİK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.570 Değişim: 0,96% Hacim : 21.728 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.558 16.03.2021 Yüksek 1.573
Açılış: 1.561
7,4917 Değişim: -0,54%
Düşük 7,4664 16.03.2021 Yüksek 7,5496
Açılış: 7,5327
8,9248 Değişim: -0,71%
Düşük 8,9082 16.03.2021 Yüksek 9,0136
Açılış: 8,9883
416,99 Değişim: -0,61%
Düşük 415,76 16.03.2021 Yüksek 420,93
Açılış: 419,53
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.