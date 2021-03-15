Bitcoin’de Yeni Rekor Gelir mi?

Yakın zamanda tahvil faizlerinde yaşanan artışın etkisiyle 43 bin desteğini dip yapmasının ardından oluşturduğu yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlanan kripto para birimi, geçtiğimiz hafta sonu 61 bin 800 direncini test etmesiyle yeni bir rekora daha imza attı. Fiyat artışıyla birlikte, Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa büyüklüğü 1 trilyon doları geçen Bitcoin, 61 bin 800 direncinden aldığı redle birlikte yeni haftaya satıcılı başladı. Meydana gelen satış baskısıyla kanal desteğini test eden kripto para birimi, destekten aldığı tepki alımlarıyla, bölgedeki hakimiyetini sürdürmeye çalışıyor.

Temel dinamiğine bakıldığında, ABD tarihinin 1,9 trilyon dolarlık en geniş teşvik paketinin hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden geçmesi kripto para piyasasını canlandıran etkendi. Parasal genişlemeyle birlikte finansal piyasalara dağılması beklenen teşvikin, kripto para piyasasına da yansıması olabileceği düşüncesi piyasada pozitif fiyatlandı. Bu bağlamda, asıl etkinin ise teşvikin dağıtılmaya başlanmasının ardından gelmesi bekleniyor. Yaşanan düzeltmeler ise profesyonel Bitcoin yatırımcısı tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Verilere göre, elinde 1 ve 2 yıldır Bitcoin bulunduran yatırımcı satış yapıyor. Böylelikle, 10 ve daha fazla Bitcoin bulunduran cüzdan sayısı halihazırda 2 yılın en düşük seviyesinde ilerliyor. Ancak, 3 yıl ve daha fazla zamandır Bitcoin tutan yatırımcı satış konusunda herhangi bir aksiyon almıyor. Bu yatırımcıların daha önce Bitcoin rallisi görmesine rağmen henüz satışa kalkışmaması ise, hedef fiyatlarının daha yukarılarda olduğunu gösteriyor olabilir. Harcanmamış işlem çıktısı ise rekor seviyelerde ilerliyor. Bu da Bitcoin’in ileri derecede büyüdüğünü, daha az coin kullanıldığını ve daha değerli hale geldiğini gösteriyor.

İncelenen zincir verileri ve piyasanın genel durumu Bitcoin doların pozitif yönde hareket etme isteği olduğunu gösteriyor. Özellikle 4 saatlik grafikte yukarı yönlü oluşturduğu kanal desteğinden gelen alımlar reaksiyonu destekleyici olabilir. Bu durumda, yeniden kanal direncine yönelmesi yeni rekorları da beraberinde getirebilir.

Halihazırda kanal desteğine denk gelen 54 bin 100 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması ise, satış baskısını derinleştirebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Kritik desteğin kırılması halinde 49.330-46.780-45.000 dolar desteklerinin kademeli olarak izlenebileceği düşünülüyor. Long pozisyonlardaki hacmin artması, piyasadaki olumlu havanın devam etmesi ve aşırı satım bölgesinden çıkılması halinde ise, 57.500-59.270-61.800 dolar ve 66.600 dolar dirençleri göz önünde bulundurulabilir.