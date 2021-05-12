Bankalar Kriptolara Katalizör Olur mu?

Bankalar, müşterilerinin portföylerinin bir bölümüyle kripto para hizmeti almaları için sistemlerini dönüştürüyor, altyapılarını geliştiriyor ve blockchain teknolojisinin entegrasyonunu yapmaya çalışıyor. JPMorgan, Goldman Sachs ve UBS’ten peşi sıra gelen kripto atılımları ise gelenekselin piyasaya olan ilgisinin azımsanamayacak kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Henüz toplam piyasa hacmi 1 trilyon doları dahi bulmamışken uluslararası aktörler, devletler ve bankalardan destek bulmayan hatta çekimser yaklaşılan kripto para piyasasında tabandan yayılan talep doğrultusunda üç kanattan yumuşama ve dönüşme hamleleri gelmeye başladı. Bankalar nezdinde bakılacak olursa, başlangıçta oluşan ‘geleneksele rakip’ algısı yerini ‘uzlaşma ve iyileştirme’ çabalarına bıraktı.

Transferlerde blokckhain teknolojisi kullanmak için geliştirmeler sürerken yatırımcıların artan furyanın etkisine kapılarak yüzünü farklı yöntemlere dönme düşüncesi bankaları tetikledi. Böylelikle, kendi tabanları içinde bilinen birçok banka çok fazla gönüllü olmasalar dahi kripto para sektörüne girmek için atılım yapma yoluna gitti.

BANKA ATILIMLARI KRİPTO PARA PİYASASINI ETKİLEYECEK

Yapılan yenilikler, sunulan hizmetler, alınan kararlar ve dönüşüm süreci, banka müşterilerini birincil derecede etkileyecek. Çekimser kanatta bulunan yatırımcılar ise gerek bankaların gerek yapılacak olan düzenlemelerin etkisiyle piyasaya girme eğiliminde bulunabilirler. Tabanda bulunan kullanıcı sayısı ve portföy büyüklükleri göz önüne alındığında ise ilk anda kripto para piyasasının hacmindeki büyümenin devam etmesi beklenebilir. Atılan her adım ise farklı ölçekteki bankalara model olabilir. Böylelikle, kullanımın artması, gelişmelerin devam etmesi ve pozitif algının perçinlenmesi söz konusu olabilir.

Uluslararası bankacılık devlerinin kripto aksiyonlarının devam etmesi rekabeti artıracağından dolayı piyasayı da beslemesi düşünülebilir. Doğası gereği merkeziyetsiz yapıda olan kripto paraların bu düşünceyle harmanlanmış olan kullanıcıları ise merkeziyetsiz borsaları kullanma yoluna gidebilir. Ancak, her halukarda her iki düşünceye sahip olan kullanıcının da piyasa içerisinde kucaklanması hacmi ve kullanıcı sayısını besleyecektir. Böylelikle, artan talebin fiyatlara da yansıması beklenebilir. Çoğunluğun alacağı alış ya da satış kararı tercih edilen kripto para birimlerinin fiyatlarına doğrudan yansıyacaktır.

Diğer yandan kripto paraların oyuna girmesinin yanı sıra blockchain kullanımının yoğunlaşması bu teknolojinin kullanılarak oluşturulduğu projelerin kapsamını ve evrelerini de etkileyecektir. Blockchain kullanılarak yapılan araştırmalar, geliştirilen projeler yarış haline gelebilir. Bu yarışın ise farklı alanlarda hayatımızın birçok noktasına nüfuz etmesi beklenebilir.