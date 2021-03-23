Altcoinlerde Neler Oluyor?

Hafta sonu kritik destek bölgelerini test eden kripto paralarda alıcılar güç toplamaya çalışıyor. Özellikle dolarTL paritesinde yaşanan hareketlilik, kripto paraların TL bacağında artışa neden oldu. Geçtiğimiz günlerde test edilen yeni rekorda oluşan değeri dolarTL paritesindeki artışla yenileyen Bitcoin aramaları ise yüzde 566 artış gösterdi. Öyle ki bu oran 2017-2018 yıllarında gerçekleşen rallide yapılan aramaların iki katı düzeyinde. Google Trends verileri, kullanıcıların ikinci bir yol olarak kripto parayı tercih etme oranlarının giderek arttığını gösteriyor. Bu da Ağustos 2020’den beri altınla kripto para arasındaki ayrışmanın temelini açıklıyor. Kripto paralar enflasyondan kaçış noktası haline gelmiş, kurumsal ilginin bir bölümü bu alana kaymış ve sonrasında bireysellerin alımıyla bir ralli başlamış oldu.

Desteklerde yaşanan toparlanma ise haftanın ilk gününde satış baskısıyla sonuçlandı. Fed Başkanı Powell’ın kripto paralar hakkında yaptığı açıklama Bitcoin’in 58 bin seviyesinden 56 bin desteğine kadar gerilemesine neden oldu. Sonraki süreçte ise tetiklenen satış baskısı soluğu 54 bin seviyelerinde aldı. Düşüş sırasında yaklaşık yüzde 7.5 değer kaybı yaşayan Bitcoin dolarda ilk anda vadeli işlem yatırımcılarının 650 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye edildi.

Bitcoin/Dolar

Pariyodik olarak rekor tazeleyen Bitcoin, 4 saatlik grafikte yükselen kanal içerisindeki fiyatlamasının dışına çıkarak yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. 58 bin seviyelerinden 52 bin 400 desteğine yön çeviren kripto para birimi aşırı satım bölgesinde dip seviyeleri zorluyor.

Dipten aldığı güçle 54 bin 100 desteğinin üzerinde tutunma çabası içerisinde olan kripto para biriminde 55 bin ve 57 bin 500 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Özellikle 57 bin 500’ün kırılması 59 bin 300 ve 61 bin 800 seviyelerini yeniden gündeme getirebilir. Daha önce test ederek satış baskısıyla karşılaştığı bölge olan 61 bin 800 direncinin kırılması ise, Fibo seviyelerinin denk geldiği 66 bin ve 70 bin seviyelerini gündeme getirebileceği düşünülüyor. Aşağıda ise 54 bin 100 ve sonrasında 52 bin 400 desteğine kadar olan fiyatlamaların olağan karşılanabileceği düşünülüyor. Bölgenin üzerinde tutunması alımları destekleyici olabilir. Ancak, 52 bin 400’ün aşağı yönlü kırılması satışların derinleşmesine ön ayak olabilir. Bu durumda, 49 bin 330 desteğine kadar çekilme yaşanabilir.

Altcoin’lerde Neler Oluyor?

Altcoinlere bakıldığı zaman Bitcoin’in yatay eksende ilerleyen hakimiyet oranı altcoinlere giren fon akışını destekler nitelikte olduğu görülüyor. Ethereum ise bu anlamda kan kaybetmeye devam ediyor. Şubat 2021’de odak noktası Ethereum’dayken Mart 2021’de başta Cardano ve Polkadot olmak üzere hacmen zayıf altcoinlere fon kayışı yaşandı. Böylelikle, Ethereum dominance seviyesi Mart 2021’de zayıfladı ve Bitcoin’e yatırılan fonların miktarında da artış yaşandı.

Ethereum’un dominance oranı “diğer altcoinler” olarak adlandırılan hacmen zayıf olan kripto paraların gerisine düştü. Ethereum’dan çıkan fonlar gün itibari ile XRP’ye ve zayıf altcoinlere geçti. Ethereum’un rakibi Cardano (ADA) ise 1’in üzerindeki mücadelesini devam ettiriyor. 1’in üzerinde kaldığı müddetçe ADA’da yukarı yönlü hareketlilik desteklenebilir. 1.08 desteğinden güç toplamaya çalışan kripto para birimi, 1.13 desteğinin üzerinde tutunabilir ve alış hacimleri güçlenirse ilk etapta 1.23 direncine kadar ivme kazanabilir.

*ADA/Dolar

AVAX 4 saatlik grafikte oluşturduğu yukarı yönlü kanalın destek bölgesinden toparlanmaya çalışıyor. Long pozisyonların hacminde artış yaşanması halinde yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir ve kanal direnci gündeme gelebilir. Bu durumda, AVAX için ise 39-40 bandı kritik önem taşıyor. Bahsedilen direnç seviyelerinin kırılması ise yukarı yönlü sıçramalar yaratabilir. Genel haliyle bu kripto para birimlerinde kanal içi görüntünün dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Kanal desteklerinin kırılması, short pozisyonların hacminde genişleme yaratabilir ve destek seviyelerinin güncel takibi gerekebilir. Bu durumda grafik üzerindeki destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

*AVAX/Dolar

Kripto para piyasasında yaşanan satış baskısı ise bazı coinlerde etki yaratmadı ve özelinde yaşanan pozitif haber etkisi IOTA ve XRP’de yukarı yönlü hareketlilik yarattı. IOTA, yeni cüzdanı Firefly’ı piyasaya sürdü. Yeni Firefly cüzdanı, kripto para depolama, takas, ticaret, NFT barındırma gibi hedeflere ulaşmak üzere tasarlandı. Bu pozitif etki sebebiyle IOTA/USD trend desteğinden toparlayarak 1.71 direncini test etti. 1.71 direncinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketliliği destekleyici olacaktır, ancak haber arkası fiyatlamada belirli bölgelerde kar realizasyonları yapılabileceğinden dolayı dikkat edilmelidir. Bu durumda, destek seviyelerinin kademeli olarak izlenmesinde yarar görülmektedir. Olası bir satış baskısında ise 4 saatlik grafikteki trend görünümüne dikkat edilmelidir.

*IOTA/Dolar

Genel itibari ile değerlendirildiğinde, kripto paralardan pozitif zincir verileri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de kripto paralara olan ilgi ise ekonomik gerekçelerle birlikte artış gösteriyor. Trend görünümünde bozulma yaşamayan kripto paralar boğa sezonu içerisindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Ancak, olası satış baskısına karşı, üzerinde durulan destek seviyelerinin yakından takip edilmesinde yarar görülüyor.