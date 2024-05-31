Yatırımcılar dikkat! Altında neler oluyor? | Altın Haberleri

Altın fiyatları durgun seyre devam ediyor. Ons altın 2345 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için sinyal vermesi beklenirken Fed yetkilileri yakın zamanda faiz indirimini gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı.

ABD faizlerine göre yön tayin eden altın fiyatları da bu durumdan ötürü yatay seyre yöneldi.

ABD'de dolara görece olarak yüksek faiz uygulandığından yatırımcılar dolarda kalarak tercihlerini bu yönde kullanıyor ve altına olan talep güçlenmiyor.

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Faizin düşmesi durumunda doların getirisinin azalacağından diğer yatırım araçlarına talep artabilir.

Ons altın güne 2343 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2337 dolar en yüksek de 2347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2343 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın fiyatları güne 2424 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2421 lira, en yüksek de 2434 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2429 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2416 liradan alınırken 2433 liradan satılıyor.

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