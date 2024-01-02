Yatırımcılar dikkat! Altın yıla rekorla başladı | Altın Haberleri

Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2056 liraya kadar yükseldi. Böylece altın yıla rekorla başlamış oldu.

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.

Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle altın yükselişini sürdürüyor. Ons altın güne 2062 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2062 dolar, en yüksek de 2073 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2069 dolardan işlem görüyor.

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KAPALIÇARŞI'DA REKOR

Kapalıçarşı'da gram altın saat 08:40 civarında 2059 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Şu sıralar 2057 liradan satılıyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA 1972 LİRA

Gram altın uluslararası piyasalarda en düşük 1954 lira, en yüksek de 1978 lirayı gördü. Şu sıralar 1972 liradan işlem görüyor.

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