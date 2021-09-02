‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi

"Tarım dışı istihdam verisi kritik"

02.09.2021 - 11:25 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Eylül altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 483,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 483,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından gözlerin yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam verisinin para politikası üzerinde etkili olabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL'nin altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ KRİTİK
Ziraat Yatırım Menkul Değerler

Yarın ABD'de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi beklenirken, değerli madende görece dar bir aralıkta bant hareketi  sürüyor. Bu sabah da risk iştahı nötr iken, Ons Altın yarınki veriye kadar düşük oynaklıkta 1.800 - 1.820 arasında bant hareketini  sürdürebilir.

Bugün ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak 28 Ağustos haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi öne çıkıyor. Yeni işsizlik maaşı başvurularının 345 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ONS ALTIN SIKIŞIK ALANDA BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1811 seviyesi  yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde bekleyiş sürüyor. Dün  tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olarak kabul edilen ADP özel  sektör istihdam değişimi verisi 614 bin artış beklentilerine karşılık  374 bin artış gösterdi. Veri sonrası ons altında ilk etapta yukarı  yönlü tepki izlenirken sonrasında dengelenme izlendi. Geçtiğimiz ay da 
ADP verisi beklentileri karşılayamazken tarım dışı istihdam verisinde  beklentilerin üzerinde performans kaydedilmesi verinin etkisini  sınırlandırdı. Öte yandan imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri de  beklentilerden iyi açıklandı. Bu sabah Dolar Endeksi 92.50  yakınlarında ABD 10 yıllıkları %1.30 yakınlarında fiyatlanarak ons  altını dengede tutuyor.

Teknik Analiz: Ons altın dar bir aralıkta hareket ediyor. Ortalamalar  üzerinde seyrini sürdüren değerli metalde fiyatlamalar temkinli  gerçekleşiyor. 1815 seviyesinin kalıcı biçimde aşılması ons altında 1830 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirebilir. 1800-1830  aralığında bant hareketi gerçekleşebilir.

Mevcut seviyelerde kısa  pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1800 seviyesine geri  çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için  değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 altına geri çekilmelerde  satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1780
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.479 Değişim: 0,34% Hacim : 11.550 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.472 02.09.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.475
8,2806 Değişim: 0,08%
Düşük 8,2680 03.09.2021 Yüksek 8,2817
Açılış: 8,2741
9,8297 Değişim: -0,21%
Düşük 9,8180 03.09.2021 Yüksek 9,8505
Açılış: 9,8505
481,41 Değişim: -0,03%
Düşük 481,11 03.09.2021 Yüksek 481,89
Açılış: 481,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.