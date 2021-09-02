gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Eylül altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 483,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 483,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından gözlerin yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam verisinin para politikası üzerinde etkili olabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL'nin altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ KRİTİK

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Yarın ABD'de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi beklenirken, değerli madende görece dar bir aralıkta bant hareketi sürüyor. Bu sabah da risk iştahı nötr iken, Ons Altın yarınki veriye kadar düşük oynaklıkta 1.800 - 1.820 arasında bant hareketini sürdürebilir.

Bugün ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak 28 Ağustos haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi öne çıkıyor. Yeni işsizlik maaşı başvurularının 345 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ONS ALTIN SIKIŞIK ALANDA BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

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Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1811 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde bekleyiş sürüyor. Dün tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam değişimi verisi 614 bin artış beklentilerine karşılık 374 bin artış gösterdi. Veri sonrası ons altında ilk etapta yukarı yönlü tepki izlenirken sonrasında dengelenme izlendi. Geçtiğimiz ay da

ADP verisi beklentileri karşılayamazken tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin üzerinde performans kaydedilmesi verinin etkisini sınırlandırdı. Öte yandan imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri de beklentilerden iyi açıklandı. Bu sabah Dolar Endeksi 92.50 yakınlarında ABD 10 yıllıkları %1.30 yakınlarında fiyatlanarak ons altını dengede tutuyor.

Teknik Analiz: Ons altın dar bir aralıkta hareket ediyor. Ortalamalar üzerinde seyrini sürdüren değerli metalde fiyatlamalar temkinli gerçekleşiyor. 1815 seviyesinin kalıcı biçimde aşılması ons altında 1830 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirebilir. 1800-1830 aralığında bant hareketi gerçekleşebilir.

Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 altına geri çekilmelerde satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1780

Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

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