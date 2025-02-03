Son dakika haberi... Altındaki balon sönüyor

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Altın yatırımcıları "altın haftayı" geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bu haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı.

ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı altın fiyatlarını desteklemişti.

TRUMP EK GÜMRÜK VERGİSİNİ GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2772 dolar, en yüksek de 2806 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2774 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3205 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3180 liradan alınırken 3217 liradan satılıyor.