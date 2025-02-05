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Son dakika haberi... Altında hızlı yükseliş! Yeni rekor kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altında hızlı yükseliş Yeni rekor kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 06:36

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD'nin ek gümrük vergisi kozunu elinde tutması altın fiyatlarını destekliyor.

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Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın bugün de rekor kırdı.

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor.

Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti.

Böylece altın gerilimden beslenmiş oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2854 dolar oldu. Şu sıralar 2854 dolardan işlem geçiyor ve tarihi yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3300 lirayı gördü. Şu sıralar 3300 liradan alıcı buluyor ve tarihi yüksek seviyesinde.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3279 liradan alınırken 3324 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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