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Son dakika haberi... Altında coşku... Rekora yaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altında coşku... Rekora yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 06:25

Altın fiyatları yeni yılda yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in 2025'te iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın güçleniyor.

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Küresel piyasalar tatil modundan çıktı ve işlemler hızlanmaya başladı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.

Altın fiyatları da hareketlilikten pozitif etkilendi. Fed'in 2025'te iki defa faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın fiyatları güçleniyor.

Altındaki yükselişe Çin Merkez Bankası'nın alımlarını sürdürmesi de etkiliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2659 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2656 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2664 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3031 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3038 liradan alınırken 3084 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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