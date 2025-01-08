Son dakika haberi... Altın kararsız seyrediyor

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Küresel piyasalarda altının yükselişi hız kesti. Gün içinde ataklar yapsa da kalıcı olmayan yükselişler yerini kar satışlarına bırakıyor.

ABD'den gelecek olan verileri bekleyen yatırımcılar altın tarafında pozisyonlarını değerlendirmeye aldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2649 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3011 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3005 lira, en yüksek de 3012 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3011 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3020 liradan alınırken 3065 liradan satılıyor.