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Son dakika haberi... Altın fiyatlarında son durum

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın fiyatlarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 06:56

Altın rekor kırmaya devam ediyor. ABD'de Donald Trump yönetimi dünya ekonomisine yön vermeyi sürdürüyor. Ek gümrük vergileri, Gazze'ye ilişkin açıklamalar altını etkiliyor.

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ABD'de Donald Trump'ın hükümeti görevine hızlı başladı ve dünyadaki olağan birçok durum değişti. ABD ticaret savaşlarını yeniden başlatırken birçok ülkeye ilişkin de planlamalar ortaya koydu.

İsrail'in haksız saldırılarına direnen Gazze halkı için Trump açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkına yönelik tahliye fikrini ortaya attı. Genel anlamda diğer ülkeler tarafından kabul edilmeden fikrin yönetiminin nasıl olacağı bilinmiyor.

Altın fiyatları da bu kapsamda yükselişini sürdürüyor. Riskten beslenen altın tarihi rekorlar kırıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2862 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2861 dolar, en yüksek de 2873 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2869 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 3304 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3302 lira, en yüksek de 3318 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3313 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3303 liradan alınırken 3345 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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