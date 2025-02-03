Son dakika haberi... Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

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Altın yatırımcıları "altın haftayı" geride bıraksa da yükseliş hareketi yeniden başladı.

ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı altın fiyatlarını desteklemişti. Doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altın fiyatları bu baskıdan sıyrılarak yeniden yükselişe geçti.

TRUMP EK GÜMRÜK VERGİSİNİ GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2772 dolar, en yüksek de 2806 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2798 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3240 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3233 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3205 liradan alınırken 3239 liradan satılıyor.