×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika haberi... Altın fiyatları durgun seyrediyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın fiyatları durgun seyrediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:42

Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyrediyor. 3 bin lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalayan ancak satışlarla karşılaşan altın ABD'den bu hafta gelecek verilere odaklandı.

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları fiyatların ne olacağını merakla bekliyor. Bu yıl emtia piyasalarında düşüş ve durgunluk beklenirken altın jeopolitik riskler ve hükümet borçları nedeniyle riske karşı koruma modu gösterebilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek 2644 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2990 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2987 lira, en yüksek de 3005 bin lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3004 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3010 liradan alınırken 3057 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!