Son dakika haberi... Altın fiyatları dirençleri kıramıyor

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Altın yatırımcıları bu hafta ABD verilerine odaklandı. ABD'de açıklanacak olan Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Kısa vadede 3 bin lira eşiğini aşmakta zorlanan altın fiyatları yatırımcılarını düşündürmeye başladı. Genel itibarıyla kazandıran yatırım aracı olarak bilinen altın kısa vadede yatırımcısını köşeye sıkıştırdı.

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FED'İN FAİZ KARARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fed'in 2025 yılında faizi 2 defa indireceğine dair yaptığı açıklama sonrasında altın tarafında ivme kaybı yaşandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2639 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2638 dolar, en yüksek de 2647 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2640 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2998 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2983 lira, en yüksek de 3007 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3001 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3019 liradan alınırken 3053 liradan satılıyor.