Son dakika haberi... Altın Fed'e odaklandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politikası nedeniyle Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor. Trump, gümrük tarifeleri, Grönland'ı istemesi, Kanada ve Meksika ile sorun yaşayabilme potansiyeli, çeşitli jeopolitik talepleri gibi birçok unsur Fed'in önünde korkulu rüya olarak duruyor.

Altın fiyatları da bu gelişmelerin etkisinde hareket etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın bu hafta temkinli davranıyor.

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla önlerini daha rahat görebilecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2764 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2761 dolar, en yüksek de 2766 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2762 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3176 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3173 lira, en yüksek de 3181 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3176 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 3196 lirada.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3156 liradan alınırken 3195 liradan satılıyor.