Son dakika... Altın yükselişe geçti

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Altın yatırımcıları rekor serilerine alışmıştı fakat bu hafta rekordan biraz uzaklaşan altın akşam saatlerine doğru yeniden yükseliş hareketi göstermeye başladı. ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması altın tarafında bir miktar gerilemeye sebep olmuştu.

Küresel piyasalar Çinli DeepSeek şokunu atlatmaya başladı ve ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yükselişler görülmeye başlandı.

Bu hafta Fed'in faiz kararını açıklamasından sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da altın için önemli olacak.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2741 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2737 dolar, en yüksek de 2755 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2754 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3150 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3147 lira, en yüksek de 3169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3168 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3150 liradan alınırken 3184 liradan satılıyor.