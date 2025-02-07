Son dakika... Altın rekor kırdı

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Altın yatırımcıları altın günlerini yaşamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması altına yaradı. Altın fiyatları 6 haftadır yükseliş grafiği sergiliyor.

ABD'de bugün açıklanan istihdam raporu sonrasında altın rekor kırdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 169 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı 2024 yılı Kasım ayı için ayı için 212 binden 261 bine, Aralık ayı için 256 binden 307 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4 seviyesine indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

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ABD'deki politika belirsizlikleri yatırımcıları korumacılığa itiyor ve altına olan yatırım daha da artıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2856 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2852 dolar, en yüksek de 2881 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2880 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3294 lira, en yüksek de 3332 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3331 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3341 liradan alınırken 3380 liradan satılıyor.