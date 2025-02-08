Son dakika: Altın haftayı rekorla kapattı!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması, ABD'de dün açıklanan istihdam raporu sonrasında 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın fiyatları haftayı rekor kırarak kapattı.



ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 169 bin artış olacağı yönündeydi.



Tarım dışı istihdam artışı 2024 yılı Kasım ayı için ayı için 212 binden 261 bine, Aralık ayı için 256 binden 307 bine revize edildi.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 4 seviyesine indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 3 bin 347 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı 22 bin 527 liraya çıktı.



Geçen hafta sonu 5 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 5 bin 472 liraya yükseldi.