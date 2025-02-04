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Son dakika... Altın fiyatları rekora yakın

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları rekora yakın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 06:45

Altın fiyatları ABD kaynaklı hareketlerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarı gerilim yaratıyor.

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Altın yatırımcıları son iki haftadır pozitif seyre ve rekorlara alıştı. Parasına para katan altın yatırımcıları gerilimden beslenmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. ABD'de enflasyonu artırması beklenen ek gümrük vergilerine yönelik Trump yönetiminin müzakereleri devam ediyor.

Ancak ticaret savaşlarını bir koz olarak kullanan ve kullanmaya devam etmek isteyen Trump, altın fiyatlarına da yükseliş getiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2816 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2812 dolar, en yüksek de 2824 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2818 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek de 3270 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3263 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3237 liradan alınırken 3277 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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